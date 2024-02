Falconara, si toglie la vita in cantina con un colpo di fucile

FALCONARA – Il frastuono del colpo ha messo in allarme tutto il vicinato. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare un anziano che oggi, nel primo pomeriggio, si è tolto la vita puntando un fucile contro di sé per poi premere il grilletto. All'arrivo sul posto del personale del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l'uomo era ormai deceduto. Secondo una prima ricostruzione, l'85enne falconarese è sceso in cantina, ha imbracciato il suo fucile regolarmente detenuto e poi si è sparato un colpo. Ora si indaga per capire le ragioni del gesto.