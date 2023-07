FALCONARA - Trascorrono la nottata in spiaggia e poi smaltiscono la sbornia tra i primi bagnanti accorsi sul litorale per il solleone domenicale: multati quattro ragazzi jesini. Il gruppetto è stato fermato attorno alle 9.30 di ieri sulla spiaggia libera di Falconara dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri della stazione di Collemarino, intervenuti a supporto.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Lite tra la dottoressa e una paziente nell’ambulatorio della guardia medica di Falconara: pretendeva una ricetta, arrivano i carabinieri

Ancona, famiglia di cinghiali a spasso in via Re di Puglia. I residenti "imprigionati" chiamano i carabinieri

I quattro verranno sanzionati con un verbale per ubriachezza molesta. Poiché, stando a quanto emerso, stavano infastidendo i bagnanti, essendo ancora ubriachi dalla nottata passata in spiaggia e in uno chalet, dove era stata organizzata una festa.

A chiamare la polizia locale sono stati proprio i frequentatori della spiaggia. Erano seccati dal comportamento della piccola comitiva, che sbraitava e faceva lo slalom tra gli ombrelloni e gli asciugamani dei bagnanti. Immediatamente, sulla spiaggia libera cittadina, si sono portati gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Collemarino. I quattro ragazzi, tutti sui vent’anni, sono stati subito individuati e fermati.

La situazione è stata riportata alla calma e il gruppetto di amici è stato fatto allontanare dal litorale, sul quale erano arrivati almeno una decina di ore prima per partecipare alla festa dello chalet. Finito il party e su di giri, i giovani hanno deciso di rimanere in spiaggia anziché tornare a casa. Ma il livello di alcol ha fatto fatica a scendere. Tutti e quattro i ragazzi riceveranno una sanzione per ubriachezza molesta, considerando il comportamento tenuto in spiaggia e nei confronti dei bagnanti.

Nel weekend appena trascorso sono stati intensi e continui i controlli di carabinieri e polizia locale lungo il litorale per garantire la massima sicurezza, anche in considerazione degli ultimi episodi furtivi accaduti nel tratto compreso tra Ancona e Falconara, quando sono stati presi di mira alcuni chalet, depredati di soldi e, talvolta, di bottiglie di alcolici.