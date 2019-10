Falconara: nonni & nipoti, consegnato il maxi assegno alle associazioni

FALCONARA - Consegnate alle associazioni le donazioni per un totale di 8mila euro grazie all’evento “Nonni e nipoti con famiglie e mondo paralimpico”. Dopo l’iniziativa del 19 luglio dal Gruppo amici per lo sport in collaborazione con il Comune e il sostegno di tanti sponsor, al ristorante Oasi Cannetacci di Castelferretti il presidente del Gas Tarcisio Pacetti ha consegnato simbolicamente un mega assegno ai rappresentanti delle associazioni.

Falconara, di corsa per le vie del centro Nonni & Nipoti fa ancora centro

Le donazioni sono andate a Croce Gialla di Falconara, Noi come prima, Il sorriso di Daniela, Comitato genitori bambini cardiopatici, Atletica Falconara, Artis Falconara, Dolphins Ancona Hockey Club, Gasph, gruppo comunale di protezione civile di Falconara, Tenda di Abramo, Anteas Falconara. All’incontro hanno partecipato il sindaco Stefania Signorini, gli assessori Giacanella e Rossi, il comandante della Tenenza dei carabinieri Ognissanti, alcuni componenti del Gas tra cui Roberto Oreficini Rosi, Diego Cardinali e Alessandra Silenzi e alcuni sponsor.

Nonni e nipoti di corsa insieme

Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA