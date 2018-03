Trovati nella roulotte hard disk e cellulari rubati: appello ai proprietari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Denunciato nomade dai Carabinieri di Falconara per ricettazione. Ii carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno rinvenuto presso la roulotte di un noto pregiudicato residente a Falconara, una discreta quantità di materiale, prevalentemente tecnologico, di sospetta provenienza.Tra gli oggetti rinvenuti: 10 orologi da polso; 6 hard-disk esterni; 9 dispositivi cellulari. Sono stati quindi eseguiti ulteriori accertamenti che hanno permesso in prima battuta di restituire un hard-disk portatile ad una giovane ragazza di Jesi che alcuni mesi fa ne aveva subito il furto. Chiunque dovesse riconoscere uno degli oggetti in foto è invitato a contattare la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima allo 071.910144.