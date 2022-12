Si fingono carabinieri per la finta vendita di cellulari on-line: vittime in tutto il territorio

BASSANO DEL GRAPPA - Si fingevano carabinieri per truffare le ignare vittime. I militari della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, dopo un'attenta indagine, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza tre uomini, tutti residenti a Taranto, i quali, attraverso l'utilizzo di comuni social network e qualificandosi come carabinieri in servizio a Bassano del Grappa, in modo da non infondere sospetti verso i potenziali acquirenti, avevano pubblicato false inserzioni di vendita di telefoni di ultima generazione, a volte anche a costo contenuto, per "spillare" somme di denaro.

L’indagine era stata avviata dopo una decina di querele presentate da cittadini provenienti da tutto il Veneto presso la Stazione dei carabinieri di Bassano del Grappa nei mesi di agosto e settembre 2022. Le vittime, in sostanza, dopo aver versato - tramite ricarica su carte di credito - la somma di denaro pattuito per l’acquisto del cellulare di una nota marca, si sono presentate presso la sede della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, credendo di poter incontrare il carabiniere per il ritiro dell’apparecchio telefonico. E solo in questo momento hanno potuto realizzare di essere state vittime del raggiro. In alcuni casi, i truffatori, durante i pregressi contatti telefonici con gli ignari acquirenti, avevano persino inviato una foto di un carabiniere in uniforme per confermare la loro appartenenza all’Arma. I carabinieri alla fine sono riusciti ad identificare gli autori dei raggiri, accertandone la loro responsabilità anche attraverso diretti riscontri con gli istituti di emissione delle carte di credito e con le compagnie telefoniche. I tre uomini ora dovranno rispondere del reato di truffa continuata.