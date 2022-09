Apple, ecco iOS 16: è rivoluzione per gli iPhone: tutte le nuove funzioni e quali dispositivi sono compatibili

Il mondo degli iPhone non sarà più lo stesso da domani. È in arrivo iOS 16, il nuovo sistema operativo per i dispositivi prodotti dall'azienda con sede negli Stati Uniti. Come promette la multinazionale, renderà il cellulare ancor più personale, sfruttando un’intelli­genza più evoluta e permettendo di comunicare e condividere in modi ancora più comodi.

Quali iPhone sono supportati?

Apple afferma che iOS 16 arriverà su iPhone 8 e successivi. Voci precedenti dicevano che l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus e l'iPhone SE originale del 2016 avrebbero perso il supporto iOS con questa versione. Ma possiamo eliminare l'iPhone 7 e l'iPhone 7 Plus dall'elenco dei dispositivi supportati da iOS 16.

Le nuove funzionalità: cambia la schermata di sblocco

La schermata di blocco di iOS 16 è totalmente diversa dalle precendenti. In breve, è una massiccia revisione della vecchia e stanca schermata di blocco. C'è un'enorme quantità di modifiche, alcune delle quali assomigliano molto a ciò che Google ha fatto con Android. Si può modificare il carattere e il colore dell'orologio, regolare la posizione dell'immagine, provare stili diversi come filtri, modificare uno o più elementi e creare più schermate di blocco. Puoi anche applicare interi temi, ad esempio astronomia o meteo.

Messaggi iOS 16

I messaggi vedranno anche alcuni grandi miglioramenti. Molti apprezzeranno il fatto che si potrà modificare e annullare i messaggi. Si potrà anche contrassegnare i thread come non letti, nel caso in cui si desideri tornare su di essi in un secondo momento. SharePlay, introdotto per la prima volta in iOS 15, arriverà anche su Messaggi.

Messa a fuoco di iOS 16

Focus è stata una delle nostre aggiunte preferite a iOS 15 , che bloccava le distrazioni indesiderate in modo da poterti concentrare sulle cose che stavi facendo, che si tratti di lavoro o di gioco. E in iOS 16, sarà ancora meglio. Per cominciare, ora si estenderà alla schermata di blocco del tuo iPhone, con la possibilità di creare schermate personalizzate legate a una modalità di messa a fuoco specifica . Ad esempio, potresti impostarne uno per il lavoro, completo di sfondi, widget e personalizzazioni relativi al lavoro e un altro per quando ti rilassi a casa

Wallet iOS 16

Apple Pay Later è una nuova funzionalità per l'app Apple Wallet in iOS 16. Il servizio Buy Now Pay Later (BNPL) consentirà agli utenti di dividere qualsiasi acquisto Apple Pay in quattro pagamenti in sei settimane, il tutto dall'app Apple Wallet. I pagamenti sono a interesse zero e non prevedono commissioni a condizione che l'utente effettui i pagamenti in tempo e dovrebbero essere accettati ovunque sia possibile utilizzare Apple Pay negli Stati Uniti. PayPal ha recentemente annunciato il proprio servizio BNPL Pay in 4 , quindi ai consumatori non mancheranno le opzioni se avranno bisogno di più tempo per alcuni acquisti più grandi.