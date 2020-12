Rientra a casa e trova il compagno in un lago di sangue: si era tolto la vita con un colpo di pistola

FALCONARA - Soffriva da tempo di attacchi depressivi e l’angoscia del Covid, amplificata dall’isolamento e dal lockdown, probabilmente ha aggravato la sua fragile condizione mentale. Così, in un momento di solitudine e di profondo dolore interiore, si è chiuso in camera, ha afferrato la pistola - una calibro 35 che deteneva regolarmente - e si è sparato un colpo.

Si è tolto la vita così, senza lasciare nemmeno un biglietto d’addio, un 56enne originario della Romagna ma residente a Castelferretti. A trovarlo, ieri pomeriggio, è stata la compagna quando è tornata a casa. In lacrime ha chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorritori ormai non c’era più niente da fare: hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Falconara che hanno ricostruito la tragedia e hanno accertato che si è trattato di un gesto volontario. Su disposizione del magistrato, la salma è stata già restituita ai familiari per l’organizzazione del funerale.

