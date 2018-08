La lite davanti alle poste degenera e â€‹finisce a colpi di pala tra i due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un litigio davanti al palazzo delle poste, in via XX Settembre a Falconara, è finito a colpi di pala. L’ultimo episodio di una lunga sequela di furti, aggressioni e danneggiamenti. La sicurezza e il controllo del territorio, alla luce di una serie preoccupante di episodi, sono sotto la lente delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Martedì scorso presso la sede comunale il sindaco Stefania Signorini ha incontrato, alla presenza del comandante e vice Comandante della Polizia locale, il tenente Michele Ognissanti, comandante della tenenza Carabinieri di Falconara Marittima. «Un confronto utile e positivo» lo ha definito il primo cittadino. Durante l’incontro, in un clima di collaborazione, sono stati approfonditi vari ambiti, dal presidio del territorio al potenziamento della videosorveglianza, con progettualità di intervento che saranno discusse in maniera più dettagliata nel corso del prossimo incontro, al quale parteciperà anche il comandante della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, tenente Matteo De Gasperis.