In lacrime per Maria, super nonna di 106 anni: è morta all'Inrca con il Covid

FALCONARA - Da qualche giorno aveva iniziato ad avere qualche problema nel mangiare poi nella giornata di giovedì il ricovero all’Inrca di Ancona dove è risultata positiva al Covid, se pur del tutto asintomatica. Sono questi gli ultimi giorni di vita di Maria Petrazzoli, 106 anni, la nonnina di Castelferretti venuta a mancare ieri pomeriggio proprio all’ospedale geriatrico di Ancona dove era stata ricoverata.

La notizia della scomparsa della donna in poche ore ha fatto il giro della frazione anche per il fatto che nonna Maria era amata e benvoluta da tutti proprio per i suoi modi di fare gentili e garbati.



Una donna molto conosciuta nella zona di Castelferretti, basti pensare che il padre Sifredo è stato tra i fondatori del corpo bandistico e dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Castelferretti. Terza di sei figli, nonna Maria all’età di 20 anni ha perso la vista ma nonostante ciò è sempre stata una donna piena di interessi sempre pronta ad aiutare i figli ma anche i fratelli.



Una donna piena di virtù che ha sempre combattuto ed affrontato la vita con il sorriso e con la su a volontà d’acciaio. Fino a poco tempo fa riusciva a preparare la pasta in casa e anche a lavorare a maglia. Negli ultimi mesi proprio a causa del Covid i tanti parenti, tra cui i nipoti, avevano adottato molte precauzioni proprio per evitare di mettere a rischio la salute di nonna Maria che nel mese di agosto, nella mattinata del 28, aveva ricevuto la visita del sindaco di Falconara Stefania Signorini che personalmente aveva voluto portare gli auguri di compleanno a nome di tutta l’amministrazione comunale.



La salma di nonna Maria sarà composta presso la Casa funeraria Pieroni a Castelferretti mentre i funerali si terranno lunedì pomeriggio alle ore 15 alla Chiesa di Sant’Andrea sempre a Castelferretti.

