ANCONA - Momenti piuttosto concitati quelli vissuti oggi intorno alle 14,30 al parco del Cardeto in via Birarelli con una donna di 71 anni dopo un diverbio avuto con un uomo per questioni legate al comportamento dei cani si è sentita male. Sono volate anche parole grosse fino all'arrivo della Croce Gialla che ha portato la donna cl pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, sul posto anche la polizia municipale di Ancona.

