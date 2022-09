Falconara, attraversa sulle strisce con il cane, l'auto si ferma ma è tamponata: travolta e uccisa donna di 57 anni

FALCONARA - Tragedia questa mattina a Falconara. Una donna di 57 anni, D.V. le iniziali, è morta dopo essere stata investita da un'auto sulla Flaminia, dopo il sottopasso di Villanova. A quanto si apprende la donna stava attraversando la strada con il suo cagnolino sulle strisce pedonali.

Un'auto si è fermata per lasciarla passare, ma è stata tamponata da un'altra in arrivo che ha scatenato la carambola fatale. Sul posto si sono portati le ambulanze del 118, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale di Falconara, ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare.