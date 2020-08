FALCONARA - Un operaio sarebbe morto in un tragico incidente sul lavoro a Falconara Marittima. A quanto si apprende l'uomo era alla guida di un mezzo meccanico per il movimento terra che si è ribaltato, travolgendolo. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.



