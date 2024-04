FALCONARA Da lassù si osserva il litorale fino a Pesaro e al monte San Bartolo. Quando il cielo è limpido e azzurro e si fonde col mare, lo spettacolo è assicurato. E allora Andrea Contini, imprenditore falconarese che nutre un amore profondo per la sua città, ha pensato bene di regalare qualcosa di bello e gioioso ai suoi concittadini.

L’idea

In questo angolo di Falconara Alta dove si scorge nitido tutto il nord della costa marchigiana, da Falconara a Senigallia, da Marotta e Fano fino a Pesaro, Contini, titolare di Punto Gomme con sedi a Falconara, Marina di Montemarciano, Ancona e Jesi, ha avuto l’idea di istallare una panchina rossa, che è anche un omaggio romantico a Falconara Alta, dove Contini ha trascorso la sua adolescenza e dove vive tutt’oggi. “La panchina dell’amore”, l’ha chiamata l’imprenditore che non nasconde la sua soddisfazione e il suo lato sentimentale. «Qui c’erano solo erbacce e terreno brullo – dice il 63enne falconarese – e allora ho deciso di recuperare questo appezzamento per l’amore che mi lega a questo pezzo di terra e al borgo di Falconara Alta, un luogo incantevole e che merita di essere conosciuto, un punto panoramico e speciale come pochi». Via VIII Marzo e Falconara Alta rivivono anche grazie alla panchina dell’amore e allo spazio verde che la circonda. «Era una via buia e brutta, ora vorrei diventasse una sorta di salotto: dopo il recupero del Balcone del Golfo, questo borgo è diventato un piccolo gioiello».

Annuisce la sindaca Stefania Signorini che taglia il nastro inaugurale della panchina dell’amore, alla presenza di parecchi cittadini e affiancata da diversi suoi assessori, Ilenia Orologio, Valentina Barchiesi, Raimondo Baia, Romolo Cipolletti e dell’assessore regionale al bilancio Goffredo Brandoni. «Una cosa bella e che ci riempie di orgoglio: il recupero di Falconara Alta è iniziato 10 anni fa con il restyling del Balcone del Golfo e non si è mai fermato. Andrea Contini crede nelle potenzialità della città e con le sue idee contribuisce a renderla più bella e fruibile». Ma Contini non si vuol fermare. «Nel terreno limitrofo vorrei realizzare una piccola cittadella dello sport mentre l’utilizzo del piccolo parco vicino alla panchina sarà messo a disposizione per eventi culturali e sociali anche a favore di associazioni di volontariato. Sarà bellissimo gustare un aperitivo al tramonto guardando il nostro bel mare, magari abbracciati a chi si vuol bene».