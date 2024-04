Ubriaca e molesta tra Ancona e Falconara: emesso un Daspo urbano a carico di una donna

ANCONA Nella giornata di oggi (6 aprile) il Questore di Ancona ha emesso un Daspo urbano nei confronti di una donna classe 1975.

Il provvedimento

Il provvedimento ha fatto seguito a numerosi episodi. In particolare, la donna era già sottoposta ad un Dacur per il centro storico di Ancona dove era solita consumare alcolici e infastidire i cittadini. Da diverso tempo reiterava i comportamenti molesti nel centro di Falconara rendendo necessario l'intervento della polizia che l'ha più volte denunciata per ubriachezza molesta.