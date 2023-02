FALCONARA - Sabato pomeriggio da paura per una coppia di 65enni di Falconara che abitano in via dei Mille, al secondo piano di una palazzina dove sotto c’è il ristorante il Cantuccio. Intorno alle 19,30, quando la coppia era uscita da poco di casa per fare delle compere ed una passeggiata, alcuni ladri sono entrati nella loro abitazione ed hanno rubato un portagioie con alcuni gioielli ed oggetti in oro.

«Probabilmente erano in due o anche in tre – dice Lorenzo, il genero della coppia – e sono saliti dal basso utilizzando una grondaia per arrivare al secondo piano. Presumo si trattasse di persone giovani ed agili perché non è da tutti salire in quel punto. Hanno sollevato di poco la serranda che era abbassata e scardinato la parte bassa della finestra, senza però rompere vetri ed usare piedi di porco o altri grandi attrezzi. Ecco perché pensiamo che il colpo sia stato effettuato da una banda di professionisti che conoscono anche bene le abitudini dei miei suoceri che di solito escono di casa a quell’ora».

La paura

Lorenzo comunque tira anche un sospiro di sollievo.

«C’è molta paura e l’episodio è inquietante – dice – ma fortunatamente hanno solo rubato il portagioie che era a portata di mano sopra il comò. Non hanno aperto né armadi né cassetti: forse non hanno avuto il tempo di farlo perché i miei suoceri stavano rientrando. Hanno solo spostato una specchiera convinti, erroneamente, che dietro ci potesse essere una cassaforte che però in casa non c’è». I ladri non hanno forse avuto tempo di rovistare in tutta la casa. «I miei suoceri sono ancora impauriti e un po’ scossi ed hanno subito denunciato il furto alla tenenza dei carabinieri di Falconara. Da come sono entrati e dalle modalità penso che siano molto agili, giovani e magri perché hanno sollevato la serranda solo di pochi centimetri». Nel ristorante sottostante il sabato c’è molta gente e tanti clienti ma nessuno ha visto nulla: un altro elemento che fa pensare che questi ladri siano professionisti che si sanno muovere con grande circospezione e precisione.