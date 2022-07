Gli negano una sigaretta, choc in piazza: il clandestino ubriaco prende a calci un romeno e gli rompe tibia e perone. Nigeriano in manette

FALCONARA – Aggressione da brividi ieri sera in piazza Mazzini, dove un nigeriano di 26 anni, clandestino e senza fissa dimora, stordito dall'alcol, ha iniziato ad infastidire le persone sedute nei pressi di un bar. Si è rivolto in particolare a un gruppo di romeni residenti a Falconara. Ha chiesto una sigaretta e dopo aver ricevuto un “no”, ha dato in escandescenze, innescando un’accesa discussione che è culminata nello spintonare e colpire con violenza uno dei romeni, un operaio 48enne, con un violento calcio alla gamba destra. Immediatamente i connazionali della vittima hanno subito chiamato il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno provveduto a bloccare il nigeriano, in forte stato di agitazione. Al 48enne, trasportato all'ospedale di Torrette, è stata riscontrata la frattura di tibia e perone della gamba destra, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Al termine degli accertamenti il nigeriano è stato dunque arrestato per lesioni personali gravi e ubriachezza molesta. Ora sono state avviate le pratiche per l'espulsione con foglio di via obbligatorio, visto che non era in possesso del permesso di soggiorno.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Ladri senza cuore rubano la sedia a rotelle per portare in spiaggia i disabili: rtirovata grazie a Facebook