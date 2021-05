Primo weekend in zona gialla: aprono le grotte e tornano i turisti. Frasassi riparte aspettando il Giro d'Italia

FABRIANO - Con il primo weekend in zona gialla e con tutte le accortezze del caso da mettere in pratica in piena pandemia, tornano i turisti nell’entroterra. Riaprono, da oggi, infatti, le Grotte di Frasassi di Genga. Si mette in moto anche Sassoferrato con tutti i suoi luoghi storici e culturali da visitare e, nei prossimi giorni, anche Fabriano con l’apertura della Biblioteca e, tra due settimane, del teatro Gentile. A 13 giorni dalla tappa gengarina del Giro d’Italia (il 13 maggio) si riaccendono i riflettori sulle Grotte di Frasassi capaci di attirare visitatori di tutte le età.

LEGGI ANCHE:

Pedemontana del cratere e i cantieri a singhiozzo: qui servono 925 milioni



Si ricomincia oggi e domani, esclusivamente con prevendita online obbligatoria, primo ingresso alle 10, ultimo alle 17. Poi stesso iter il prossimo weekend. Spiega il sindaco di Genga, Marco Filipponi: «Siamo felici di ricominciare ad accogliere visitatori. Attualmente è complicato fare programmi a lungo periodo con le zone che possono cambiare colore ogni venerdì. Questo settore – dice- ha bisogno di più stabilità e meno incertezze». Sarà un banco di prova. «Il nostro protocollo covid-19 è giù stato testato la scorsa estate – dichiara Filipponi – perché con circa 160mila ingressi nonostante il coronavirus, nel 2020, non abbiamo registrato contagi tra i lavoratori. Speriamo che questo fine settimana sia l’inizio di un cammino che ci conduca verso la normalità».



A Fabriano, invece, la Biblioteca Multimediale riapre le sale studio dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’accesso alle sale è consentito per un numero massimo di 25 postazioni mattina e 25 pomeriggio con prenotazione tramite sito del Comune di Fabriano. Anche l’Archivio storico sarà nuovamente accessibile per la consultazione in sede il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13 su prenotazione, con accesso consentito a una persona per volta. Nei giorni successivi dovrebbero riaprire anche la Pinacoteca Molajoli (11 maggio) e il Museo della Carta (18 maggio). Il Teatro Gentile rialzerà il sipario il 15 maggio in occasione di un concerto jazz. Tante cose da fare a Sassoferrato. E’ possibile, con prenotazione online obbligatoria, visitare il Parco Archeominerario della miniera di zolfo di Cabernardi.

Tre ingressi oggi e domani: alle 11, alle 16,30 e alle 18, due ingressi, prenotazione obbligatoria, per il Parco Archeologico di Sentinum: alle 11 e alle 17. La Raccolta Incisori Marchigiani e il Museo Civico Archeologico con la Raccolta Perottiana, invece, sono visitabili tutti i giorni, orario: 10 – 13 e 15.30 – 18.30 con prenotazione consigliata nei feriali e prenotazione obbligatoria nel week-end. Mostra Salvi, sabato e domenica, dalle 15.30-18.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA