Ordina e paga la legna ma l'acquisto è una truffa Beffato dall'affare online

FABRIANO - Vuole fare scorta per l’inverno e acquista online 2.300 euro di pellet. Paga tutto in un’unica soluzione, ma il pellet non arriva mai. Truffato un uomo residente a Serra San Quirico che non si è perso d’animo e ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Castelplanio, Compagnia di Fabriano, per segnalare l’accaduto. Denunciato un 43 enne campano che si era fatto effettuare il bonifico su un conto intestato a una società bulgara. Dei soldi, purtroppo, nessuna traccia. E’ l’ultimo caso di truffa online su cui hanno lavorato le forze dell’ordine. La cifra pattuita, 2.300 euro, è stata versata, in un’unica rata, tramite bonifico bancario. Poi del commerciante che vende tramite computer nessuna traccia. Dalle indagini i militari sono risaliti al truffatore che aveva lasciato anche il suo indirizzo. E’ un 43enne originario e residente a Napoli, con numerosi precedenti ora denunciato per truffa. Dagli accertamenti i carabinieri sono risaliti anche al conto corrente intestato a una società della Bulgaria che ha subito riscosso i 2.300 euro.