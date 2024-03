Rubano un portafoglio e fanno shopping a scrocco: denunciati due ragazzi a Fabriano

FABRIANO - Pensava di avere perso il portafoglio in un locale dove aveva trascorso la serata, ma all'improvviso sulla app di controllo delle spese sostenute, iniziano ad arrivare notifiche di addebiti: cinque in tutto per un valore inferiore ai 50 euro per evitare di dover inserire il pin.

La carta prepagata era contenuta all’interno del portafogli scomparso e che molto probabilmente gli era stato rubato. Il ragazzo si è dunque recato al commissariato di Fabriano per denunciare il fatto: i poliziotti hanno iniziato le indagini controllando subito i video delle telecamere del bar dove erano stati effettuati i pagamenti a sua insaputa: nelle immagini si vedevano due ragazzi che si alternavano alla cassa nell’acquisto di stecche di sigarette e bottiglie di liquori utilizzando, per il pagamento, la carta prepagata del giovane fabrianese.

I giovani subito riconosciuti e residenti in un comune vicino Fabriano sono stati denunciati per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito: si tratta di un 22enne italiano ed un 25enne di origine extracomunitaria.

Nelle prossime ore attese le decisioni del Questore di Ancona Cesare Capocasa in ordine alla applicazione di misure di prevenzione ai due denunciati.