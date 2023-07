FABRIANO - Violenta aggressione in centro a Fabriano. Un giovane, ignoti i motivi, si avvicina a un ragazzo che è in compagnia della propria fidanzata e gli sferra dei pugni ferendolo. Poi si è dileguato, ma i poliziotti del Commissariato sono riusciti a identificarlo e denunciarlo per lesioni aggravate. Ieri è stato anche emesso un Daspo urbano a carico dell’aggressore, un 28enne di Fabriano, su disposizione del questore di Ancona Cesare Capocasa.

Le indagini vanno avanti: si cerca di capire le motivazioni alla base dell’aggressione all’esterno di un bar del centro. Tutto è avvenuto in pochi minuti, alcuni giorni fa, nel tardo pomeriggio. Il 28enne residente a Fabriano si è avvicinato all’altro ragazzo che, seduto tranquillamente ad un tavolo, beveva in compagnia della propria fidanzata, tutti del posto.

Senza dire neppure una parola, lo ha colpito al volto con un pugno che gli ha fatto perdere l’equilibrio e lo ha fatto cadere.

L’aggredito ha provato a rialzarsi, ma è stato repentinamente colpito da un nuovo pugno al volto che lo riportava per terra, provocandogli una ferita sanguinante al sopracciglio. Il proprietario del bar ha contattato la polizia. Nel frattempo il giovane aggredito, che era riuscito ad allontanarsi grazie all’aiuto della fidanzata e di un amico, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Profili: sono stati necessari diversi punti di sutura al sopracciglio ferito.

All’arrivo degli agenti l’aggressore si era dileguato, ma grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze degli altri clienti presenti e della stessa vittima, la polizia è riuscita ad identificare il giovane e a denunciarlo per lesioni aggravate. Proseguono, intanto, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, per approfondire le ragioni della violenta aggressione.

Ieri è stato comminato il Daspo urbano: al 28enne sarà vietato l’accesso al bar dove è avvenuto il fatto ed alle sue immediate adiacenze per un anno. Sempre per dodici mesi non potrà neanche accedere ed avvicinarsi a tutti gli esercizi commerciali o locali di intrattenimento situati nella stessa zona. La violazione sarà punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, oltre a una multa da 8 a 20 mila euro.