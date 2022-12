F ABRIANO - Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 la Regione Marche ha destinato un contributo al PalaGuerrieri di Fabriano, la struttura chiusa da un anno e mezzo per via di una serie di problemi che non hanno consentito di rinnovare l’autorizzazione per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo.

A commentare il provvedimento della Giunta Acquaroli sono stati, ieri, i consiglieri comunali di minoranza Roberto Sorci, gruppo “Sorci Fabriano c’è 30001” e Danilo Silvi, Fratelli d’Italia.



La soddisfazione



«La Regione ha dato un segnale concreto di attenzione alla nostra città, intervenendo con un contributo fondamentale per la ripartenza del Palazzetto di Fabriano – riferiscono Sorci e Silvi -. La quota di 500mila euro è significativa e consentirà un forte scatto in avanti verso il ripristino della struttura con gli interventi di cui necessita». Inaugurato nel 1983, in concomitanza del match tra Honky Fabriano e Scavolini Pesaro, nel 2002 il palas è stato intitolato a Giuliano Guerrieri, considerato il padre del basket fabrianese. La chiusura, all’esito di alcune verifiche tecniche per l’omologazione, è datata aprile 2021. Da Ancona arriva un’attenzione a un impianto strategico. Ricordiamo, ad esempio, che il PalaGuerrieri, in caso di calamità, come durante le forti scosse di terremoto del 2016, ha svolto il compito di accogliere tutti coloro che in quelle notti avevano paura di restare a casa o avevano già visto alcune ferite provocate dal sisma nelle proprie abitazioni e in attesa dei controlli hanno preferito andare al Palas.

«Con questo contributo inserito nel bilancio di previsione aiutiamo lo sport e l’economia e garantiamo la sicurezza del territorio in caso di emergenze di Protezione civile» dicono Sorci e Silvi. Non si tratta soltanto di intervenire sul palazzetto, ma di dare anche sicurezza ai cittadini del territorio essendo il PalaGuerrieri elemento centrale del piano di protezione civile in caso di emergenza e anche di andare in soccorso di una serie di attività che caratterizzano la città e non solo. Il PalaGuerrieri, da sempre, è anche un simbolo per lo sport marchigiano e non soltanto fabrianese, è punto di riferimento per la ginnastica ritmica che negli anni ha ottenuto tantissimi riconoscimenti internazionali, per il Fabriano basket, in serie B, e per altre attività anche extra-sportive.



«Questo impegno economico è la dimostrazione che gli amministratori regionali hanno compreso l’importanza strategica di questo impianto che va ben oltre i confini fabrianesi e ben al di là dello sport. Costituisce un’infrastruttura in grado di dare sicurezza e impulso all’economia: gli eventi sportivi contribuiscono come si sa a generare un indotto» concludono i due consiglieri che ringraziano la giunta regionale. L’auspicio è la riapertura del palazzetto in tempi rapidi. In questi mesi il dibattito è stato tutto su due ipotesi: sistemazione dell’attuale o costruzione di un nuovo palas. Una bozza di preventivo per la ristrutturazione parlava, l’anno scorso, di una cifra tra 1 milione e 600 mila euro e i 2 milioni di euro. Un impianto nuovo potrebbe arrivare a 3,5 milioni di euro.