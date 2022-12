FABRIANO - I ladri sono tornati in azione fabrianesi. Sempre con la stessa tecnica: rubare nel pomeriggio, quando ci sono ancora persone che lavorano e le strade dei paesi, complice il brutto tempo, sono vuote. Marischio, uno dei paesi più popolosi, è stato preso di mira dai malviventi che sono entrati in azione sempre nell’orario 17/18. Come già avvenuto a Cancelli di Fabriano e a Sassoferrato, infatti, una o più bande, dopo aver monitorato la zona, hanno provato a violare le proprietà private a metà pomeriggio.

In un caso i ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento, danneggiando una finestra, nonostante in quello affianco, c’erano altri familiari che stavano tranquillamente trascorrendo la loro giornata. I ladri sono però subito scappati perché hanno visto ritornare la proprietaria e non sono riusciti a prendere nulla. La paura serpeggia.

C’è chi lamenta che non si riesce più a vivere sereni nemmeno con l’allarme inserito, chi chiede più controlli da parte delle forze dell’ordine che hanno già potenziato le pattuglie in circolazione nelle ore serali e notturne. C’è anche chi auspica maggiori passeggiate, magari con il cane e ben coperti per difendersi dal freddo, da parte dei residenti per tornare a vivere i piccoli paesi a mo’ di sentinelle che possono vedere eventuali movimenti e/o persone sospette e avvertire in tempo reale le forze dell’ordine.



Recentemente i ladri hanno colpito anche a Rucce, piccola frazione situata lungo la strada provinciale che da Fabriano porta a Sassoferrato. Qui in un caso hanno messo a soqquadro tutte le stanze dell’appartamento e sono riusciti a rubare l’oro che era ben nascosto. Diversi gli episodi, infine, segnalati a Cancelli, frazione a due passi dallo svincolo SS 76 di Campodiegoli, al confine con l’Umbria. I ladri hanno agito principalmente nell’orario pomeridiano, prima che i proprietari rientrassero a casa.