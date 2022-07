Donna muore dopo essere stata investita vicino all'ospedale di Fabriano

FABRIANO - Tragedia questa mattina, nei pressi dell'ospedale di Fabriano. Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto. La vittima sarebbe una donna di circa 70 anni. L'incidente mortale si è verificato attorno alle 10, lungo viale Stelluti, a pochi passi dall'Engles Profili.

Sul posto gli operatori del 118

Sul posto, dopo l'impatto, si sono subito portati i soccorritori del 118. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. Pesanti ripercussioni all viabilità. Una parte di strada interessata dall'incidente è stata chiusa. I vigili urbani sono intervenuti per regolare il traffico. Dopo l'impatto, l'automobilista coinvolto si è subito fermato.