Si sente male in casa ma è da sola: signora trovata morta in via Vincenzo Rossi, l'allarme dato dai vicini

PESARO - È stata ritrovata senza vita, questa mattina, un’anziana signora che viveva sola in un appartamento di una palazzina in via Vincenzo Rossi. I vicini di casa non sentendo nessun rumore provenire dala sua abitazione si sono preoccupati. Prima hanno tentato di mettersi in contatto con lei bussando alla porta e suonando al campanello ma non ricevendo risposta hanno chiesto l’aiuto dei dell’ambulanza del 118.

Vigili del fuoco sul posto

Sono stati gli stessi soccorritori a chiedere anche l’intervento dei vigili del fuoco, temendo il peggio e quindi ipotizzando la necessità di dover forzare il una finestra per aver accesso all’appartamento. E così è stato, I pompieri hanno aperto la porta e i sanitari sono entrati nell’abitazione. Hanno trovato la signora, una pensionata di 83 anni, deceduta e non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso. Non ci sono dubbi sul fatto che la morte sia arrivata per cause naturali come ha stabilito il medico intervenuto sul posto. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi di legge.