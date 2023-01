PESARO Una drammatica coincidenza che in una città come Pesaro non è frequente. Due morti avvenute all’interno delle pareti domestiche, mentre due persone si trovavano sole in casa in due diversi quartieri della città. Morti sulle quali saranno effettuati doverosi accertamenti ma che, fin dalla loro scoperta, sono apparse subito naturali.



La richiesta d’aiuto



Due decessi avvenuti a distanza di poche ore alle 5 Torri e a Muraglia. Due malori fatali per un uomo di 64 anni e una donna di 60 entrambi pesaresi. Il primo allarme è scattato ieri mattina intorno alle 10.45. Una richiesta di aiuto è arrivata da un giovane che ha chiamato i vigili del fuoco perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la zia. Era preoccupato dello strano silenzio e molto allarmato dal fatto che la signora non rispondesse alle chiamate.

La donna viveva in via Nanterre, in una palazzina al secondo piano. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno dapprima verificato che nessuno rispondeva al campanello e quindi forzato la porta dell’appartamento.

Nel frattempo era stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118, nell’eventialità che la donna si fosse sentita male. Ma una volta all’interno pompieri e sanitari si sono trovati davanti al dramma: la donna era in cucina , seduta su una sedia e con il capo adagiato sul tavolo, chiaramente priva di vita, sola in casa. E’ toccato ai sanitari del 118 constatare la morte della donna, avvenuta probabilmente il giorno precedente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti di rito. Si tratta di una morte avvenuta per cause naturali, un malore che non ha lasciato scampo, ma le verifiche verranno effettuate.



L’apprensione



Altro caso, sempre nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno in via Petrarca, nel quartiere di Muraglia, in una delle case protette del Comune di Pesaro. Qui a dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che non vedevano e non sentivano un uomo di 64 anni da qualche ora ed erano preoccupati perchè erano a conoscenza del le sue condizioni già conosciute di fragilità. In via Petrarca sono intervenuti gli agenti della polizia municipale chiedendo anche l’intervento del personale del 118 nel caso in cui fosse possibile portare soccorso al 64enne. Ma come era accaduto qualche ora prima polizia municipale e sanitari del 118 che hanno trovato l’uomo privo di vita e il medico a bordo dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo che viveva solo probabilmente si è sentito male e non è riuscito a dare l’allarme. Anche in questo caso si tratta di una morte naturale.



La procura



Dei due decessi è stata informata come di prassi la procura di Pesaro ma non è ancora noto se verranno eseguite delle autopsie per accertare le cause dei malori o se le salme saranno restituite subito ai familiari per l’organizzazione dei funerali e l’estremo saluto ai due sessantenni.