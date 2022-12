Donna trovata morta vicino al casello autostradale, il marito aveva denunciato la scomparsa 24 ore prima

FRANCAVILLA A MARE - L'hanno trovata senza vita in un canneto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. È giallo sulla fine di una donna di 58 anni, residente Francavilla al Mare, rinvenuta senza vita in una zona agricola a poca distanza, peraltro, da una zona molto frequentata come il casello autostradale di Francavilla.

La scomparsa 24 ore prima

Il marito ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri 24 ore prima. Da allora erano partite le ricerche. Da quanto appreso sul corpo della donna non ci sarebbero segni di violenza. Sul posto il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, il medico legale la Scientifica.