Fabriano, travolta sul ponte mentre attraversa: Maria Cristina Fiorani muore sul colpo

FABRIANO - È morta sul colpo: per lei tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Maria Cristina Fiorani, 73 anni, originaria di Ostravetere e residente a Falconara Marittima, questa mattina, poco prima delle 11, è stata travolta da un'auto mentre attraversava sul ponte di viale Stelluti Scala, tra la Stazione e l’ospedale Profili di Fabriano. Un lenzuolo bianco è stato posto sul cadavere della donna, a due passi dalla Fiat Panda condotta da una 65enne di Fabriano che, nelle prossime ore, potrebbe essere indagata per omicidio stradale da parte degli agenti del reparto Polizia Giudiziaria della polizia locale di Fabriano.

L’investimento è avvenuto in una delle principali vie di comunicazione della città. La 73enne è morta sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i sanitari. Chiuso alla circolazione il tratto di strada di viale Stelluti Scala dal semaforo del nosocomio alla stazione, compreso l’innesto di via Benedetto Croce per permettere tutti i rilievi del caso e il recupero della salma. Circolazione in tilt: la viabilità è ripresa poco dopo le 13.