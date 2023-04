Fabriano, violento scontro tra un'auto ed un trattore: il conducente della vettura soccorso dall'eliambulanza

FABRIANO – Paura questa mattina a Fabriano, in località Ponte La Spina, per uno scontro tra un'auto e un trattore: si è alzata in volo l'eliambulanza per soccorrere un trentenne, portato in volo all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto attorno alle 7,30 lungo la Sp 47 che collega Fabriano a Sassoferrato.

Fermo, acquisti fasulli, prestiti trappola e bollette fantasma: sette denunciati per le truffe sul web

Il giovane automobilista, rimasto sempre cosciente, ha atteso l'arrivo del 118. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto, per accertamenti, il trasferimento all'ospedale regionale con un codice di media gravità. Ha riportato traumi e contusioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Fabriano per ricostruire la dinamica e gestire il traffico.