Fabriano, frontale tra due auto: rintracciato il 20enne che era scappato senza prestare soccorso. Guidava senza patente

FABRIANO Giorni fa a Fabriano, in viale Moccia nei pressi del parco Regina Margherita, si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli che ha visto protagonista un 20enne di origini sudamericane poi fuggito senza prestare soccorso.

Le indagini

La Polizia Locale è riuscita a identificare il 20enne denunciandolo (guidava un'auto non sua e sprovvisto di patente). Gli sono dunque state contestate sanzioni amministrative, di alcune migliaia di euro, così come al proprietario del veicolo per incauto affidamento. L'auto è stata sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.