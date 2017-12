Gratta e vince 30mila euro Il turista gioisce «Come mi pagate?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Acquista tre grattini nella tabaccheria Serraloggia e, mezz’ora dopo, si presenta per chiedere come riscuotere 30mila euro, accaduto venerdì pomeriggio. Il fortunato vincitore è un uomo di passaggio a Fabriano che, durante il viaggio, ha fatto una sosta in centro storico. Dopo il caffè si è diretto nella tabaccheria per comprare alcuni Gratta e Vinci. Poi, prima di rimettersi in auto, si è messo a grattarli e ha scoperto di aver vinto la bellezza di 30mila euro. Fine anno davvero fortunato per questo giocatore che è tornato nell’attività commerciale per chiedere come fare per poter incassare tutti quei soldi. E’ stato Federico Ferretti che quel pomeriggio sostituiva il fratello Leonardo, il titolare, dietro al bancone, a spiegare che sarebbe dovuto andare in banca per attivare il pagamento da parte del Monopolio.La dea bendata, nelle vesti du un Gratta e Vinci, si era fermata a Fabriano anche l’8 novembre scorso, quando una donna di 55 anni, residente in città, s’era aggiudicata un premio da 10mila euro con un tagliando al bar Ghibli. Dopo aver fatto la spesa in un supermercato poco distante, la donna era entrata nel bar per acquistare una tessera del Turista per sempre e tentare la sorte. E lo scorso aprile un disoccupato si è portato a casa, con un biglietto acquistato al bar Centrale, quasi 2 milioni di euro.