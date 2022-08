Un ettaro di vegetazione in fiamme: indagini in corso, presunte cause colpose

FABRIANO - Emergenza incendio: nel pomeriggio di oggi due pattuglie delle Stazioni Carabinieri Forestale di Genga Frasassi e Senigallia si sono recate su segnalazione della centrale operativa Carabinieri di Fabriano in località Cancelli di Fabriano dove era scoppiato un incendio. Presenti sul posto un elicottero, Vigili del fuoco di Fabriano Carabinieri di Fabriano e anche la Polizia Stradale. L'incendio scoppiato alle ore 15:15 circa tra la SS 76 e l'abitato della frazione di Cancelli ha bruciato un ettaro circa di vegetazione erbacea e sterpaglie. Al momento il rogo è spento. In corso gli accertamenti dei Carabinieri Forestali per verificare le cause ed individuare i responsabili: presunte cause colpose.