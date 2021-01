Il circo è fermo da quattro mesi: «Le istituzioni ci hanno abbandonato, siamo disperati»

FABRIANO - I circensi chiedono aiuto e lanciano un appello: «Ci sentiamo abbandonati». A parlare è Giuseppe D’Amico, responsabile dell’Universal Circus, bloccato a Fabriano dall’ottobre scorso con l’avvio della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Ormai da 4 mesi circa 40 persone, compresi sei minori e due ultra 80enni, sono ferme in città.

Da accudire non ci sono solo le persone, ma anche gli animali, tra cui elefanti, cammelli, cavalli. «Capiamo di essere in tanti, ma non è colpa nostra se ci hanno fermati mentre stavamo allestendo i nostri spettacoli proprio a Fabriano – dice D’Amico. - Un grazie di cuore alla Caritas che ci sta dando tanto aiuto con generi alimentari, per il pagamento di alcune bollette e per l’acquisto di fieno per gli animali. Per il resto non posso non evidenziare la completa latitanza da parte delle istituzioni locali e non solo. Più volte abbiamo chiesto incontri, ma per un motivo o per l’altro, in tutto questo lasso di tempo, ci sono stati negati. Avremmo voluto spiegare le condizioni al limite, nelle quali stiamo sopravvivendo. Se la Caritas non ci avesse aiutato a pagare le bollette, molti di noi non avrebbero potuto avere neppure il riscaldamento in queste giornate molto fredde».

A dare una mano, in questi mesi, all’Universal Circus, tante associazioni private e anche la Coldiretti. «Abbiamo bisogno di un’assistenza continua. Per accudire gli animali che, giustamente, hanno bisogno di caldo, abbiamo utilizzato il gasolio dei nostri camion per far funzionare il riscaldamento e non farli morire. Ma anche questo escamotage è giunto agli sgoccioli», conclude D’Amico. Anche il circo soffre per la crisi provocata dalla pandemia. Dallo scorso marzo, infatti, non lavorano. I più giovani della compagnia stanno cercando di trovare qualcosa, con contratti a chiamata, ma la situazione non è facile. L’obiettivo è quello di andare avanti e tutelare non solo le persone, ma anche gli animali.

