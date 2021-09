Mezzo pesante in avaria, code e disagi sulla superstrada: traffico deviato, ecco in quale punto

FABRIANO - Disagi e rallentamenti sulla strada statale 76 della Val d’Esino, all’altezza del territorio comunale di Fabriano è per il momentoe chiusa la carreggiata in direzione Chiaravalle, per il guasto di un veicolo pesante in avaria. La modifica alla circolazione, attiva dal chilometro 17,500 al chilometro 22,300 si è resa necessaria per permettere le operazioni di rimozione del veicolo con il traffico deviato per evitare congestioni. Sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

