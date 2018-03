L'azienda richiama 38 operai per riavviare le cartiere Lavoreranno fino ad aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO Trentotto operai delle Cartiere Fedrigoni trasferiti nei mesi scorsi sono stati richiamati in sede a Fabriano per avviare uno dei macchinari fermati dopo la perdita delle commesse Euro e di carta-moneta dall’India. Lavoreranno almeno fino al 20 aprile. Cinque le assunzioni a tempo determinato. Nello storico stabilimento di carta di via XIII Luglio sono arrivate alcune novità in attesa di nuove grosse commesse per ridare ossigeno ai reparti in difficoltà. Nei giorni scorsi sono partiti i trasferimenti per gli avviamenti degli impianti relativi alla linea MT, macchina in tondo. In 13 dal sito di Castelraimondo, 19 da Rocchetta e 6 dalla linea F3 cioè il reparto che produce vari tipi di carta, tra cui quella da fotocopia, per un totale di 38 operai, sono tornati nel reparto che era stato fermato, per mancanza di commesse, l’autunno scorso. Per ora si prevede una continuità lavorativa fino al 20 aprile.