Biker stramazza a terra, le difficili operazioni di recupero nel buio per la cinquantenne

FABRIANO - Si è concluso poco dopo le 23 un intervento di soccorso ad una biker fabrianese che stava percorrendo un sentiero in mountain bike a Vallemontagnana, nel Fabrianese.

La cinquantenne ha perso il controllo della sua bici ed è caduta rovinosamente a terra mentre stava pedalando con altri ciclisti del suo gruppo. La chiamata al Nue 112 è arrivata intorno alle 21.30 da parte di un compagno di uscita.



La centrale ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona, che era impegnato nel frattempo in un’esercitazione programmata. Le squadre una volta giunte sul posto, tra i quali un medico ed un infermiere del Cnsas, hanno stabilizzato e prestato le prime cure alla donna, ferita ma rimasta sempre cosciente e di seguito consegnata all’equipaggio della Croce Azzurra che l’ha poi trasportata alla base dell’elisoccorso di Fabriano: da qui è stata portata all’ospedale di Torrette a bordo dell’elicottero del 118 con un codice rosso per la dinamica dell’incidente. La donna comunque non è in pericolo. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco.