Biker cade sui Sibillini durante un'escursione: salvato dal Soccorso alpino

ASCOLI - Scivola con la sua bici lungo il sentiero dei Mietitori, nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, e cade rovinosamente a terra. L'uomo, originario di Amandola, lamentava dolori conseguenti all'impatto e non riusciva ad alzarsi in piedi, tanto che il suo compagna di escursione ha deciso di chiamare il 118 per chiedere aiuto.

Ferito un biker in montagna

Ricevute le coordinate si è recata sul posto la stazione del Soccorso alpino di Ascoli: i tecnici accorsi hanno prestato le prime cure allo sfortunato biker rimasto ferito, lo hanno stabilizzato e messo nell'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Sul luogo anche i Carabinieri forestali di Montegallo e i Vigili del fuoco.

