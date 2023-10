Whirlpool, ricavi in crescita: 4 milioni: con Arcelik il closing previsto ad aprile 2024

FABRIANO Aumento delle vendite, riduzione dei costi (con conseguente crescita dei margini di guadagno) e stime positive per l’anno prossimo. Parlano chiaro i dati Whirlpool relativi al terzo trimestre 2023, forniti ieri dai vertici di Whirlpool Corporation, non senza un accenno all’importanza dell’approvazione, giunta martedì scorso da parte dell’Antitrust europeo, dell’operazione che la multinazionale statunitense sta portando avanti con Arçelik per la creazione di una nuova realtà industriale europea di grandi elettrodomestici, che vedrà il colosso turco in posizione preminente con il 75% delle quote.



L’iter della fusione



La transazione in Europa è stata approvata dalla Commissione Europea, dalla Germania, dall’Austria e dalla Cina, ma si perfezionerà solo alla fine di aprile 2024, allorché scadrà il termine per la decisione dell’Antitrust del Regno Unito, che l’11 ottobre scorso ha chiesto ulteriori chiarimenti, annunciando un’indagine approfondita. «La transazione europea relativa al business Mda (major domestic appliances) – fa sapere la stessa Whirlpool – è soggetta a determinate condizioni di chiusura, comprese alcune approvazioni regolamentari.

Stiamo lavorando diligentemente con tutte le parti per chiudere la transazione prima possibile e ci aspettiamo che si concluderà entro aprile 2024». La fusione tra le due aziende interessa da vicino la nostra regione, precisamente circa 1.500 persone attualmente in Whirlpool, considerato che sono oltre 1.100 i dipendenti del sito di Fabriano (suddivisi tra gli addetti dello stabilimento di Melano e i colletti bianchi degli uffici centrali di via Aristide Merloni) e più di 320 i lavoratori dell’impianto di Comunanza.



Ieri, intanto, il colosso americano ha annunciato che nel terzo trimestre dell’anno le vendite sono cresciute di circa il 3%, con ricavi a 4,92 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) e guadagni di quote di mercato in Nord America. Le azioni di riduzione dei costi hanno prodotto un beneficio di circa 300 milioni di dollari. «Continuiamo a raggiungere i nostri obiettivi operativi – afferma Marc Bitzer, Chairman and Chief Executive Officer di Whirlpool Corporation – con un’espansione del margine continuo di 100 punti base anno su anno e un aumento di quote di mercato superiore a un punto in Nord America».

E Jim Peters, Chief Financial Officer della multinazionale statunitense, osserva che «le nostre azioni di riduzione dei costi sono in linea per fornire oltre 800 milioni di dollari, come previsto, con un beneficio di circa 300 milioni di dollari in questo trimestre. Tali azioni, unite alla trasformazione del nostro portafoglio che crea valore, ci danno la fiducia necessaria per continuare a finanziare l’innovazione, la crescita e il ritorno degli azionisti».