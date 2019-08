Allarme nella notte: le fiamme ​avvolgono 200 quintali di legname

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Allarme nella notte nei pressi di Fabriano per un furioso incendio che ha coinvolto una legnaia. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto le fiamme.I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Fabriano in zona Fossi di Burano per l'incendio di una legnaia nei pressi di una casa colonica. Coinvolti circa 200 quintali di legna. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco da Fabriano e Arcevia che hanno contenuto l'incendio, poi con l'uso della pala gommata hanno smassato la legna per spegnere e bonificare l'area coinvolta dalle fiamme. Per fortuna, non si segnalano persone coinvolte.