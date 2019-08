Auto distrutta dal fuoco: sull'incendio c'è l'ombra del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un giallo quello dell’auto che ha preso fuoco per metà. Nella notte tra martedì e mercoledì è stato lanciato un allarme da via Brigata Garibaldi, in zona Villa Fastiggi. L’auto di un uomo, una Peaugeut 307 era avvolta dalle fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.Le fiamme si erano concentrate soprattutto nella parte posteriore della vettura danneggiandola seriamente. Ma non essendo ben chiare le cause, sul posto è intervenuta anche un equipaggio della Volante della Polizia che sta portando avanti le indagini per chiarire se si possa essere trattato di una autocombustione, di un fatto accidentale, o piuttosto di un atto doloso. E in questo ultimo caso capire anche quali possano essere i motivi che abbiano spinto l’autore e gli autori a lanciare questo chiaro segnale intimidatorio rivolto al proprietario della vettura. I rilievi sono in corso.