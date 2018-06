Addio Gregori, tra i fondatori di Radio Stereo Marche Si è spento a 69 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Lutto nel mondo radiofonico fabrianese. È morto a 69 anni Roberto Gregori, uno dei soci fondatori di Radio Stereo Marche, negli anni Ottanta. Il decesso è avvenuto giovedì a Roma. Ieri mattina l’ultimo saluto nella sua Moscano, frazione a pochi chilometri da Fabriano. Le esequie sono state celebrate da don Alfredo Zuccatosta che ha ricordato il suo «impegno e la sua serietà nel mondo del lavoro, prima con la radio, poi con l’attività commerciale che gestiva in via Dante».In tanti si sono stretti alla moglie e ai figli in questo momento di dolore. Roberto lascia anche due sorelle, Cristina e Maurizia, voci inconfondibili del mondo delle radio delle Marche. A Fabriano Roberto acquistò, negli anni Ottanta, Radio Stereo Marche dai 15 soci che l’avevano creata con tanta passione. «Erano gli anni d’oro delle radio – ricorda Olindo Stroppa, speaker e consigliere comunale – e Roberto era uno di noi. Terminata l’avventura della radio si è dedicato al “Ritrovo”, il ristorante self service in via Dante diventato punto di riferimento per tanti lavoratori e studenti che, in poco tempo, necessitano di un pranzo di qualità.È stato anche membro del direttivo di Forza Italia. Una famiglia, quella dei Gregori, da sempre impegnata in città. Il padre di Roberto era titolare di uno storico salumificio di Fabriano. «È bello pensare – dice un amico – che Roberto ha seguito non solo il suo sogno radiofonico, ma anche le orme di famiglia con il ristorante che ha gestito con impegno e passione seguendo i tanti consigli di suo papà».Tante persone, ieri mattina, hanno raggiunto Moscano per il funerale. Non potevano mancare i tanti speaker delle radio di Fabriano. La cerimonia si è conclusa con la sepoltura presso il cimitero della frazione. È il secondo lutto che colpisce la storica emittente: due settimane fa, infatti, morì, a 56 anni, Oliver Stroppa, ex deejay e pioniere delle radio dell’epoca.