SENIGALLIA Sopralluogo all’ex Hotel Marche ieri mattina del campione olimpico Salvatore Sanzo, ora dirigente di Sport e Salute Spa, società pubblica che si occupa della promozione dello sport e fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze. A fare gli onori di casa è stato Daniele Carnevali, presidente della Provincia di Ancona, che ne è proprietaria. La medaglia d’oro del fioretto ad Atene 2004, nella sua due giorni regionale di visita alle strutture territoriali di Sport e Salute, ha visionato l’immobile, abbandonato ormai da diversi anni.

APPROFONDIMENTI I FONDI Edilizia scolastica nelle Marche, dal ministero altri 27 milioni: interventi su 9 istituti, ecco quali



La destinazione

Si presterebbe, secondo quanto contenuto nella domanda rivolta a Cassa Depositi e Prestiti dalla Provincia, ad un utilizzo a scopi ricettivi connessi con la promozione dello sport di base e i corretti stili di vita. La Provincia ha partecipato al bando con la finalità di vendere l’edificio visto che da parecchi anni tenta, inutilmente, di alienarlo tramite delle aste che, puntualmente, vanno deserte. Proprio in questi giorni è stata resa nota la graduatoria. L’ex Hotel Marche non c’è rientrato per poco ma ci sono ancora margini per sperare in un recupero. «Siamo tra i primi esclusi su 30 progetti selezionati per la due diligence (attività di approfondimento ndr) – aggiorna Daniele Carnevali, presidente della Provincia di Ancona –, non siamo rientrati subito tra i beneficiari ma, essendo tra i primi degli esclusi, credo che siano alte le possibilità di essere contattati a breve». Sono infatti in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche dei requisiti delle prime trenta strutture che, a differenza del vecchio albergo di proprietà della Provincia di Ancona, sono tutte di proprietà privata. Se così fosse, se qualcuno dovesse essere scartato al termine delle verifiche, la Provincia procederà all’alienazione dell’immobile a Cassa Depositi e Prestiti, che provvederà a ristrutturarlo ai fini della sua valorizzazione. Seguendo l’indicazione data dalla Provincia potrebbe diventare l’albergo degli sportivi, promuovendo questo filone turistico. Alcune stanze sono occupate da mobilio appartenuto al vecchio ufficio dell’impiego, che ha ospitato in passato. Ancora maestosa la reception all’ingresso e gli stucchi sopra gli infissi. «Contiamo in uno scorrimento della graduatoria – conclude il presidente Carnevali – per poter restituire alla città una struttura che merita di essere valorizzata. Ringrazio Salvatore Sanzo per aver accolto l’invito e per la condivisione di un’opportunità per il territorio e lo sport di base». L’imponente edificio si affaccia sul lungomare Marconi ha una destinazione d’uso turistico ricettiva.