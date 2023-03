Edilizia scolastica nelle Marche, dal ministero altri 27 milioni: interventi su 9 istituti, ecco quali

Finanziati dal Ministero, per le Marche, nove interventi su edifici scolastici per un totale di 27 milioni e 502.081 euro. Gli interventi sono di messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono individuati nei Piani presentati dalle Marche (al pari di altre Regioni) entro lo scorso 17 febbraio.

Gli istituti

Le risorse sono destinate alla Provincia di Ancona per il Liceo Scientifico Galilei di Ancona (due milioni e 379mila euro per adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico): a quella di Pesaro Urbino per il Liceo Nolfi Apolloni (sei milioni e 215.173 euro per sostituzione edilizia); al Comune di Montecarotto per l'Istituto Comprensivo di Arcevia (due milioni e 60mila euro per sostituzione edilizia); al Comune di Monteprandone per l'Ic Allegretti (quattro milioni e 998.514 euro per sostituzione edilizia); al Comune di Carassai per l'Ic Sacconi di Rotella (due milioni e 531.600 euro per sostituzione edilizia); al Comune di San Marcello per l'Ic Rossini (due milioni e 600mila euro per sostituzione edilizia); al Comune di Fermo per l'Ic Davinci Ungaretti ((un milione e 553.669 euro per adeguamento/miglioramento sismico); al Comune di Senigallia per l'Ic Giacomelli ( due milioni e 582062 euro per un progetto di sostituzione edilizia dal costo totale di oltre 4 milioni di euro); al Comune di Monte Roberto per l'Ic di Pianello Vallesina (due milioni e 582.062 euro per sostituzione edilizia).

Le risorse aggiuntive

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, infatti, ha pubblicato l'elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l'appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione.