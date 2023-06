SENIGALLIA Le ultime stanze disponibili in albergo per la due giorni di Rds Summer Festival a peso d’oro. Prezzi che superano i 900 euro a notte a cui, finora, la città era abituata più che altro durante il Summer Jamboree in piena estate nel mese di agosto. Adesso invece siamo a giugno, periodo in cui la disponibilità è molto più ampia. «Rds avrà sicuramente un grosso impatto per il weekend – commenta Alberto Tassi, presidente di AssoHotel Confesercenti -. Probabilmente per quanto riguarda l’extra alberghiero, lo avrà maggiore che il Caterraduno. E’ un grande evento che attirerà molti giovani».

Le cifre

Diversamente dal solito non sono più casi isolati quelli di alberghi a prezzi molto alti, come un tre stelle sul lungomare Alighieri a 1.700 euro per due notti oppure un tre stelle sul lungomare Mameli a 1.805 euro sempre per due notti. C’è anche un due stelle sulla Statale a 444 euro per stanotte e la prossima e diversi si aggirano tra le 400 e le 600. Cifre a cui la clientela di Senigallia non era certo abituata. Prezzi che normalmente non vengono proposti per i tre stelle nemmeno ad agosto ma questa stagione, seppure sia partita tardi, punta in alto. «Per gli alberghi Rds Summer Festival avrà impatto solo come riempimento per questi due giorni – fa però notare Tassi – mentre, solitamente, in questo periodo puntiamo a riempire tutta la settimana. Tutti gli alberghi stanno comunque promuovendo l’evento. I prezzi alti ottimizzano le ultime disponibilità, io lo faccio sempre ma diciamo che i prezzi sono finalmente aumentati, anche se siamo molto sotto la media dei nostri concorrenti». Il vero impatto dell’evento sarà sul lungo periodo. «L’importanza di queste manifestazioni è più d’immagine e caratterizzazione della località turistica – prosegue Tassi -. Oggi Rds, poi il concerto di Morandi, insomma una città che offre sempre musica crea più una promozione di prospettiva che d’immediato». Concorda Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi. «Sarà un bel week end anche se non so se riuscirà il sold out. Abbiamo il turismo organizzato con gruppi e clienti individuali soprattutto nel fine settimana. La pubblicità dell’evento Rds è comunque positiva». Un buon risultato per gli albergatori, che continuano a rassicurare i clienti sulla qualità dell’acqua. «Chiaramente l’alluvione dell’Emilia Romagna in giugno ha penalizzato anche noi – prosegue Manfredi -. Lo si evince dal fatto che spesso dobbiamo spiegare alla clientela interessata che il mare qui è in buone condizioni, come certificato dall’Arpam». La stessa cosa devono fare anche i bagnini per rassicurare i turisti che chiamano e chiedono se possono fare il bagno.

L’hinterland

Essendo rimasti pochi alberghi disponibili in città per stanotte e domani, i motori di ricerca allargano la platea delle offerte inserendo anche strutture ricettive di altre località limitrofe oppure case in affitto ma non sul lungomare e in centro. Sulle colline senigalliesi per una casa si arriva a pagare fino a 1458 euro per due notti mentre a Trecastelli due soluzioni autonome variano da 1339 euro a 1391 euro, sempre per le due notti di Rds.