ANCONA È ufficiale: Enrico Sparapani, l’ingegnere anconetano di 50 anni, è il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle. La prima uscita pubblica è stata ieri con la conferenza stampa che ha messo il sigillo sulla figura del professionista che guiderà la lista dei pentastellati nella corsa alle amministrative del 14 e 15 maggio. Ma poco prima di cominciare ad illustrare il programma elettorale, il candidato ha candidamente annunciato che nel pomeriggio sarebbe andato a colloquio da Francesco Rubini, candidato a sindaco di Altra Idea di Città. E per fare cosa? «Tentare ancora la strada della coalizione» ha ammesso Sparapani.

La trattativa

Quindi lo scenario che sembrava essersi schiantato sulla scogliera dei veti incrociati potrebbe riaprirsi? A vederla da fuori, le probabilità sono ridotte al lumicino. Rubini ormai è in campo da mesi. Non solo: sabato mattina in Piazza Roma presenterà le due liste a sostegno della sua candidatura. Nonostante ciò, Sparapani è andato all’incontro con un’offerta concreta.

La proposta

«Coalizione con il sottoscritto candidato a sindaco» ha messo sul piatto Sparapani. «In fondo siamo noi ad avere la sacca di voti più grande» ha specificato il candidato dei 5 Stelle. «Trovo abbastanza inusuale che l’ultimo dei candidati annunciati si offra per guidare un’ipotetica coalizione - ha riposto Rubini -, ma mi riservo comunque di fare un passaggio interno con le mie due liste ed entro breve darò un riscontro a Sparapani». Entro breve vuol dire nel giro di 48 ore. Nemmeno. Perché domani mattina Rubini presenterà alla città i candidati di lista. Quindi c’è poco da ragionare. O manda all’aria tutto il lavoro svolto fino ad oggi: manifesti, campagna elettorale in corso, promesse fatte agli elettori. Oppure ringrazia per l’offerta e tira dritto per la sua strada. A rigor di logica è facile prevedere che Rubini propenda per la seconda delle opzioni. In ogni caso si aspetterà la comunicazione del diretto interessato.

Il programma

Nel frattempo Sparapani ha colto l’occasione per passare a rassegna i punti cardine del programma elettorale del Movimento. Numero uno: il problema dell’inquinamento in città «derivante dalle attività portuali e dal traffico» si legge nel documento dei 5 Stelle. Pertanto: «No al banchinamento delle grandi navi e spostamento dei traghetti dal porto antico» ha specificato Sparapani. Due: architetture da recuperare. «Strade dissestate - rimarca il candidato a sindaco - ed edifici fatiscenti». Tre: scarsa attrattiva per gli studenti. «Solo il 40% resta in città - replica Sparapani - il resto scappa». E poi la gestione poco efficiente dei servizi comunali. Altro cavallo di battaglia dei 5 Stelle: l’Area Marina Protetta. «Un tema che ci sta molto a cuore» sottolinea Sparapani. Come sta a cuore anche a Rubini. Chissà che sul richiamo dei punti programmatici non sbocci di nuovo l’amore.