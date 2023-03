Elezioni Ancona, nuovo scontro Silvetti-Simonella: «Si valuti accorpamento Conerobus-M&P​». «Senza parole, è paradossale»

ANCONA- Botta e risposta tra il candidato sindaco del centrodestra alle comunali di Ancona Daniele Silvetti e quella del centrosinistra Ida Simonella - attuale assessore al porto - sul futuro di Conerobus, azienda di trasporto pubblico locale in difficolta di bilancio.

Il tema del dibattito

Silvetti, che ha incontrato i lavoratori e i rappresentanti sindacali, alla presenza dell'assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, ha lanciato la proposta di «valutare la possibilità di accorpamento tra Conerobus e Mobilità & Parcheggi», definendo la prima «un'azienda di famiglia» per la quale bisogna cercare «nuove risorse e e nuovi asset». Da qui l'ipotesi «unire l'azienda di trasporto a quella che gestisce i parcheggi cittadini e che negli ultimi anni ha allargato le sue competenze a diversi settori, come la gestione degli spazi della Mole Vanvitelliana e le ispezioni sugli impianti termici». Per Silvetti poi bisogna analizzare i costi di Conerobus, Se il Cda della Contram costa 25mila euro l'anno e quello di Conerobus 130mila, bisogna capirne il perché.

La risposta della Simonella

Simonella si è detta assolutamente «senza parole» di fronte ad un'ipotesi «paradossale» come quella di accorpare le due partecipate dal Comune. «È noto che Conerobus, società di cui il Comune detiene il 40 per centro delle azioni, vive un momento difficile - spiega -, come del resto una buona fetta delle aziende di trasporto pubblico in Italia. Nel 2022 i costi di gestione sono aumentati in maniera straordinaria, i ricavi restano ridotti. L'azienda offre un servizio pubblico e dunque è obbligata a mantenere numero e frequenza delle corse. Non è un ristorante, un esercente che può dire, a fronte dei costi che ho, due giorni a settimana chiudo e ottimizzò. Non può, offre un servizio pubblico». Secondo Simonella, occorre prima di tutto «mettere in sicurezza Conerobus. L'azienda ha la necessità di essere ricapitalizzata, soffre un problema di liquidità. In questi ultimi 6 anni non ha fatto perdite, ma il livello di capitalizzazione è stato sempre troppo al limite. La fusione è francamente paradossale in quanto M&P, società controllata al 100 per cento dal Comune, è dieci volte più piccola di Conerobus: il valore della produzione per Conerobus è di circa 34 milioni, per M&P circa 3. M&P ha una buona redditività. Ma per quanto buona, è una cifra irrisoria rispetto ai bisogni di copertura delle perdite o di liquidità di Conerobus».