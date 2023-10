L'Eintracht Francoforte come il City re d'Europa: il pullman tedesco passa per Ancona prima della Conference

ANCONA Al Manchester City di Pep Guardiola, prima della finale di Champions League contro l'Inter, portò bene. Tanto che gli inglesi, grazie alla rete di Rodri trionfarono a Istanbul portandosi la Coppa dalle grandi orecchie in Inghilterra. Il riferimento? Al passaggio del pullman, naturalmente vuoto (i giocatori viaggiarono come consuetudine in aereo), per il porto di Ancona. La stessa cosa ha fatto l'Eintracht Francoforte che, giovedì 5 ottobre alle 21, sarà impegnata sul campo del Paok Salonicco per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League.

L'avvistamento

Il pullman tedesco è stato avvistato in porto, prima dell'imbarco, nella giornata di ieri (2 ottobre) da tanti curiosi che hanno scattato foto. Domani la squadra tedesca Dino Toppmöller arriverà in Grecia all'aeroporto di Salonicco e salirà sul proprio mezzo per prepararsi alla sfida europea.