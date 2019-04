Due giovani trovati ubriachi dai poliziotti in piazza Pertini vicino ai Rinoceronti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Controlli sono stati effettuati anche in centro nelle piazze maggiormente frequentate dalla cittadinanza e e da tossicodipendenti, pregiudicati e borderline, così come un gruppetto di 9 persone che, verso le 20.05 stazionavano, in modo molesto, in piazza Pertini vicino ai “Rinoceronti” insieme a numerose bottiglie di birra e vino.Per due dell’allegra combriccola, un ecuadoregno di 24 ed un tunisino di 29 anni, scattava la sanzione per lo stato di ubriachezza.