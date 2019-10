Doppio raid dei vandali nella bottega alimentare Cresce la paura tra la gente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Doppio danneggiamento ai danni di una bottega alimentare in via Da Vinci a Ponte Lucerta nel Comune di Trecastelli. Qualcuno ha rotto l’insegna per poi prendersela anche con la vetrata. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. il titolare ha fatto la denuncia per danneggiamento ai carabinieri che stanno indagando.Ricorda molto quanto avvenuto nelle scorse settimane in piazza Simoncelli a Senigallia dove un’attività si era ritrovata la vetrata danneggiata e in quel caso il tendone dell’ombrellone dato alle fiamme. Per entrambi gli episodi indagano i carabinieri. A Trecastelli non è la prima volta che accadono atti vandalici. La scorsa settimana nel mirino dei teppisti era finita la bicicletta di un bambino di tre anni che i genitori avevano dimenticato nel parco di Passo Ripe, vicino a casa. Il piccolo l’aveva usata nel pomeriggio poi il padre l’aveva trovata rotta. Era certo che a danneggiarla fossero stati dei ragazzini che nel parco si divertono a farla da padroni. Non c’è però una connessione col danneggiamento doppio che ha interessato la bottega di generi alimentari, in particolare una latteria.In questa circostanza sembrerebbe un episodio mirato nei confronti dell’attività che aveva recentemente aperto. Il doppio danno starebbe a dimostrare proprio l’intenzione di colpire quel negozio e non uno a caso. Esattamente come avvenuto a Senigallia in piazza Simoncelli. Gli accertamenti in entrambi i casi sono in corso da parte dei militari della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romano Ruberto. Non sembrano esserci testimoni dell’accaduto e nessuno degli esercenti ha una spiegazione del motivo per cui siano stati presi di mira. Nessuna lite, nemmeno una minaccia prima dei danni.