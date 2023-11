Donne, violenza e antimafia: l'associazione Legalità Organizzatà dell'avvocato Catani incontra Piera Aiello

OSIMO Si terrà sabato 25 novembre alle ore 18:00 al Teatro La Fenice di Osimo l'incontro organizzato dall'Associazione Legalità Organizzata, con il patrocinio del Comune di Osimo e dello sportello Informadonna - Città di Osimo. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si celebra il 25 novembre, l'ospite d'eccezione sarà Piera Aiello, vittima della violenza mafiosa divenuta in seguito deputata, nonché prima parlamentare nella storia della Repubblica Italiana con lo status di Testimone di Giustizia. Tra i suoi incarichi, Piera Aiello è stata anche componente della commissione Giustizia e della Commissione parlamentare antimafia e nel 2019 è stata inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti al mondo.

L'importanza della prevenzione

«La legalità inizia dalla prevenzione - spiega l'avvocato Roberto Catani - la violenza fisica è solo una componente della minaccia mafiosa a cui si aggiungono l'emarginazione sociale, le violenze psicologiche e la pressione morale che si possono esercitare nei confronti dei cittadini che vogliono vivere secondo un profilo di legalità.

Per questo abbiamo organizzato l'incontro con Piera Aiello, donna vittima in prima persona della violenza mafiosa. La sua storia rappresenta il riscatto di questa nostra Italia, essendo stata la prima donna testimone di giustizia. A lei va tutto il nostro riconoscimento e la mia stima personale».

A introdurre il tema dell'evento sarà il Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni insieme a Ursula Signorino, presidente della Consulta Donne Pari Opportunità. Organizzatore e moderatore dell'evento è l'Avv. Roberto Catani, presidente dell'Associazione Legalità Organizzata, realtà che si è contraddistinta su tutto il territorio nazionale per aver realizzato importanti incontri e spunti di riflessione finalizzati alla promozione della Legalità quale valore indispensabile per la crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese oltre che nel sostegno agli imprenditori taglieggiati dalla criminalità organizzata.