Si strazia la gamba con la motosega: la fisioterapista amica della moglie riesce a bloccare l'emorragia

CUPRAMONTANA – Grave incidente agricolo, poco prima di mezzogiorno a Cupramontana. Tanta paura per un agricoltore di 69 anni che è rimasto ferito a una gamba mentre stava facendo dei lavori in campagna con una motosega: è stata recisa una arteria e l’uomo ha perso molto sangue. Una fiositerapista amica della moglie ha tamponato la ferita e stretto una cintura alla coscia per limitare l’emorragia. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Pubblica assistenza Piros di Apiro, ma data la gravità della ferita, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche inviata sul posto l’eliambulanza con cui è stato portato a Tirrette in codice rosso.

